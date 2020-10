Ozuna junto al hombre más pequeño del mundo celebran inclusión en la revista de los Guinness World Records

View this post on Instagram

Agradecido con @guinnessworldrecords por incluirme, por segundo año consecutivo, en esta pieza de colección, #GWR2021 y también por la oportunidad de conocer al hombre más pequeño del mundo. ¡Que honor conocerte @edward_ninoh! Muchas bendiciones para ti y que continúen los éxitos. #GuinnessWorldRecords #OfficiallyAmazing

Ozuna es el primer artista global que Edward tiene la oportunidad de conocer. El artista comenzó a hacer historia en Guinness World Records en el 2018 cuando se colocó por 46 semanas consecutivas como el artista solista masculino con más semanas No. 1 en la lista de Billboard Top Latin Albums con el éxito mundial, Odisea. Mientras, en el 2019 fue reconocido y certificado oficialmente por Guinness World Records, con tres títulos de récords adicionales: el artista con la mayor cantidad de videos en alcanzar mil millones de visitas en YouTube (7) en febrero de 2019, el artista solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los Premios Billboard de la Música Latina (23) el 12 de febrero de 2019 y, el artista solista con la mayor cantidad de premios Billboard de la Música Latina ganados en un solo año (11) el 25 de abril de 2019.

Por su parte, Niño Hernandez se convirtió por primera vez en recordista oficial de Guinness

World Record, con 24 años, el 13 de abril de 2010, con 70.21 centímetros (2 pies 3.64 pulgadas) de

altura. Posteriormente, luego del fallecimiento de Khagendra Thapa Magar, Edward pasó a ser

nuevamente titular de este récord el 29 de febrero de 2020 con una estatura de 72,10 cm.

A pesar del impacto generado por la pandemia, la última edición del legendario libro de Guinness World Records está repleta de récords increíbles que ayudarán a los lectores a descubrir el mundo que los rodea, desde la comodidad y seguridad de su propio hogar. Este año, el equipo editorial trabajó para que tanto Ozuna como Edward, aparecieran en la nueva edición del libro, con fotos exclusivas que revelan el momento en que ambos fueron certificados oficialmente por Guinness World Records en Puerto Rico y Colombia, respectivamente.

Edward aparece en la sección de las personas más pequeñas del mundo, acompañado

de otras celebridades como: la pareja de casados más pequeña del mundo (Brasil), el conductor de autobús más pequeño del mundo (Reino Unido), la mujer más pequeña de todos los tiempos, entre otros. Asimismo, la caricatura de Edward aparece en la icónica portada del libro 2021.

Mientras que Ozuna entró en la sección de “Pop Culture” junto a otras personas ilustres como: Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Katy Perry, Jennifer Aniston, Ariana Grande, entre otros.

La nueva edición de Guinness World Records 2021 ya está disponible para compra en tiendas y online en Estados Unidos y estará disponible América Latina a partir de noviembre, con descuentos disponibles.