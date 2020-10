Boys & Girls Clubs de Puerto Rico recibe a Miss Universe Puerto Rico 2020

La organización sin fin de lucro de base comunitaria, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR) tendrá a Estefanía N. Soto Torres, Miss Universe Puerto Rico 2020, como invitada especial del espacio informativo de la organización: Blue TV, mañana, jueves, a las 3:00 p.m. La interacción con la embajadora de la belleza puertorriqueña será en VIVO a través de las plataformas de la entidad en Facebook, Twitter, YouTube, así como de bgcpr.org.

Por los pasados dos años, la organización Miss Universe Puerto Rico ha apoyado a BGCPR, exponiendo tanto su misión como la creatividad y el liderazgo de sus participantes en algunos de sus eventos más importantes. Además, las candidatas y las reinas seleccionadas en las pasadas dos ediciones, Kiara Ortega y Madison Anderson, han visitado los Clubes de la organización para compartir con los niños, niñas, y jóvenes a quienes les ofrece servicios. Ante la situación de COVID-19, este año la actual representante de Miss Universe Puerto Rico, Estefanía N. Soto Torres se dirigirá a la niñez y juventud de la entidad de forma virtual.

“A nuestras niñas, niños y jóvenes siempre los anima escuchar mensajes esperanzadores y motivadores de personas que son modelos a seguir. En tiempos en que el concepto integral de la belleza ha ganado fuerza, que ellos tengan oportunidad de interactuar con nuestras reinas de belleza como embajadoras de nuestra juventud y nuestro país, es una oportunidad que valoramos. Nos entusiasma mucho la participación de Estefanía Soto en el próximo episodio de Blue TV porque ha demostrado cualidades que nosotros fomentamos como parte de la programación que les brindamos a nuestros niños, niñas y jóvenes: educación, liderazgo y compromiso social”, sostuvo la licenciada Olga Ramos Carrasquillo, presidenta de BGCPR.

Por su parte, Soto Torres afirmó: “Uno de mis grandes deseos como Miss Universe Puerto Rico 2020 es compartir lo que he aprendido de las experiencias que he tenido como mujer caribeña. Los espacios educativos y culturales son plataformas para desarrollar nuestro potencial como seres humanos, independientemente de dónde nacemos y de quiénes somos. Me siento sumamente feliz de poder participar de los espacios interactivos que Boys & Girls Clubs de Puerto Rico ha creado en medio la pandemia. Hay mucho de que hablar y mucho por compartir con sus niñas, niños y jóvenes. Estoy agradecida con esta oportunidad”.

Después de la pandemia Boys & Girls Clubs de Puerto Rico atemperó sus servicios como tutorías, asistencia en asignaciones, exploración de carreras, desarrollo de liderazgo y apoyo familiar a un formato virtual. Durante la crisis, también ha provisto servicios adicionales como entrega de alimentos y acceso a equipo tecnológico e internet a participantes para que tomen su educación a distancia desde los Clubes.

Para ver la transmisión de Blue TV con Miss Universe Puerto Rico 2020 en directo este jueves, busque @BGCPR en Facebook y Twitter, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico en YouTube, o conéctese a través de la página web de la organización: bgcpr.org.