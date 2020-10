Australia elige su candidata para Miss Universo 2020

@mariathattil se convirtió hoy en la nueva Miss Universe Australia 2020. 👑🇦🇺❤️ #MariaThattil #missaustralia #australia #missuniverse2020 #missuniverseaustralia #missaustralia2020 #pageant #pageantlife #mrharryrodz #roadtomissuniverse #newmissaustralia

A post shared by Harry Rodz Caraballo (@mr.harryrodz) on Oct 28, 2020 at 5:13am PDT

Noticias recomendadas:

Nuevas reinas en Sudáfrica, Filipinas y Canadá Dos de ellas irán a Miss Universo 2020