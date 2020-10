¡Listos para conocerla! Así fue el video de la sala de parto de la bebé de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi

View this post on Instagram

Now I know why I waited so long… Life had a special gift for me… you and our daughter. I have no words to explain the deepest sensation of my entire life and i want to dedicate this moment of joy and incoming new life to the memory of my father and I’m sure, now he is deeply proud of the woman I had the privilege to choose to walk through this beautiful path. Thanks my Queen, our daughter will have the most unbelievable mother of this world. I love you. Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tu y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación mas profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre y se que ahora el es orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino. Gracias mi Reina, nuestra hija tendrá la madre más increíble de esta tierra. Te amo con todo mi ser. @sharfonseca #gvlifestyle