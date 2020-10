Darell: "Me tomé el atrevimiento de hacer algo diferente"

Para el rapero boricua Darell, si bien la pandemia provocó medidas de distanciamiento social y de confinamiento, el tiempo sirvió para destinar largas horas frente a la libreta y en el estudio y así lanzar su primera producción discográfica "LVV: The Real Rondon".

El álbum se estrenó ayer 22 de octubre y contiene 16 temas. Asimismo, incluye colaboraciones con exponentes del género de reggaetón y trap puertorriqueño como De La Ghetto, KEVVO, Miky Woodz y Ñengo Flow.

"Es un álbum totalmente, como se dice en P-R, calle. Casi todas las canciones son con un mensaje pero tampoco un mensaje muy negativo. Es un mensaje de lo que se vive", dijo Darell en entrevista con Metro.

Un ejemplo de estos temas es el de 'Un Barrio', donde el intérprete de 'Asesina' relata algunas de sus vivencias en el residencial Sábana Abajo en Carolina. "De un barrio, de ahí vengo yo/donde se mata y venden drogas, de ahí vengo yo/ donde el trabajo es dentro de un punto/donde una madre llora a un hijo", suena el coro del sencillo.

"Es una de las que más me identifica porque sé que muchas personas se van a identificar con ella. La hice basada en lo que viví en mi crianza. Vengo de un residencial público, de un caserío, del Residencial Sábana Abajo. Quise llevar un mensaje a todas esas personas que vienen de abajo igual que yo y a los que están ahí todavía y a los barrios, para que tengan algo de qué sentirse orgullosos", mencionó el rapero.

Aunque ha participado en numerosos éxitos del género —como 'Asesina', 'Otro Trago' y 'Te Boté'— Darell aseguró que no tiene preferencia con los sencillos que presenta en su primer álbum. "Para mí todas son las favoritas…No es un concepto que todo el mundo está haciendo. Me tomé el atrevimiento de hacer algo diferente", aseguró.

El rapero, a su vez, indicó que el periodo de encierro que provocó la pandemia del COVID-19, le permitió afinar la producción discográfica y sus técnicas de producción.

"En medio de la pandemia ya me estaba volviendo loco por mes y medio. Me empecé a grabar yo mismo. Nunca me había grabado y se hicieron todos los temas así: sin ir al estudio. Me siento súper bien con lo que se hizo y aprendí a trabajarme yo mismo", señaló.