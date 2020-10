Edward James Olmos: “Yo no nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mi”

“Yo siempre he dicho que para mí Puerto Rico es mi alma, mi amor. Yo no nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí.” – con esta aseveración, el cineasta y actor, Edward James Olmos abrió la conversación con Metro Puerto Rico sobre su nuevo proyecto The Devil Has A Name, en la cual regresa a la dirección casi 30 años después de la aclamada cinta American Me. El destacado artista, activista político y pionero en las luchas a favor de los hispanos en el mundo del entretenimiento, conversó brevemente con nuestro medio sobre las razones para seleccionar este proyecto que estrenó en días recientes las plataformas de streaming y que presenta la lucha entre un granjero (David Strathairn) y una poderosa corporación petrolera liderada por una mujer (Kate Bosworth) por la contaminación de los cuerpos de agua que circundan sus terrenos. El drama donde Olmos interpreta a un empleado y mejor amigo del protagonista y que también cuenta entre su estelar elenco con Alfred Molina, Martin Sheen, Haley Joel Osment, presenta varios temas muy relevantes como la codicia corporativa, la destrucción del ambiente, la inmigración ilegal y el abuso del poder.

Me llamo mucho la atención porque hacía mucho tiempo que usted no dirigía un largometraje, ¿qué le motivó a regresar a trabajar detrás de las cámaras y porque esta historia particularmente?

Hemos estado tratando de hacer otras películas, pero es muy difícil la clase de película que me gusta hacer como esta. Fue algo en la historia que más que nada me encantó. Cuando vinieron y me trajeron la película la idea, el guion y tenían el dinero. Dije “wow, vamos a hacerlo ya”. Y así comenzó todo, dirigiéndola, produciéndola y actuando en ella con Martin Sheen, Alfred Molina, David Strathairn, Kate Bosworth. Fue una cosa increíble, con los mejores actores que he trabajado y al mismo tiempo una historia que es real. Esto está pasando, la contaminación del agua, hoy en día, en octubre del 2020 todavía está pasando.

Además del tema de la destrucción del ambiente, la película explora temas como la burocracia corporativa, la inmigración y me pareció interesante la forma en que se maneja el tema del poder, representado desde una perspectiva femenina. ¿Qué me puede comentar sobre ese personaje y como lo abordaste?

La actriz Kate Bosworth hace un papel increíble. Ella representa las grandes corporaciones de petróleo, cómo trabajan y lo hacen de una manera que pegan muy fuerte. Para mí toda la historia es algo que a la gente le va a encantar.

Hablando de Puerto Rico usted tiene una relación bien cercana con Puerto Rico. Desde el punto de vista de entretenimiento, político, social, incluso fue arrestado por luchar contra la salida de la Marina en Vieques en el 2007, estuvo casado con una puertorriqueña. ¿Cómo está su relación con la isla actualmente?

A mi encanta la isla, como te dije al comenzar “yo no nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mi”….un dicho que me encanto de una poeta increíble que lo leí una vez y dije es totalmente mi manera de entender lo que es realmente importante, que es el amor a la cultura, el amor a la tierra, el amor a algo que de veras toca el corazón, para mi es mi historia con Puerto Rico.