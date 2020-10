Sonya Cortés arroja negativo al COVID-19

View this post on Instagram

Gracias Mi Dios Santo por Mantenerme Sana!! No he tenido síntomas pero salgo a Trabajar y a buscar Mi Sustento y debo ser Responsable por Mi y por Los que me Rodean muy en Especial debo Cuidarme por Mi Amada Mother, mi Familia Cercana, [email protected] y Compañ[email protected] de Trabajo!! La Vida nos Cambió y Yo Abrazo los Cambios con Buen Sentido del Humor (la risa la mejor medicina) para que no me bajen las defensas, sigo los debidos Protocolos y me encabrona con quienes NO los siguen pero no puedo pelearme con el MUNDO, EVITO caer en la Paranoia que TAMBIÉN baja las defensas y estoy Viviendo el dia a dia con Fe que eso me AUMENTA LAS DEFENSAS PARA BATALLAR CON TODO LO QUE VENGA!! Escogí VIVIR PLENAMENTE y ya no quiero DISCUSIONES VANAS, la Vida es UNA y lo que me quede LA VOY A VIVIR COMO YO DECIDA HACERLO, este 2020 a traído GRANDES LECCIONES!! A Dios le pido Sanacion por [email protected] y Compañ[email protected] que están Batallando el IMBECIL VIRUS #FUCKCOVID #FUCKCANCER #empatía #Solidaria TODO VA A ESTAR. BIEN, 🎵TE PUEDO SENTIR, SE QUE ESTAS AQUI🎵 🙏🙏🙏