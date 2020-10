Chesca busca seguir abriendo caminos con su música

Para la cantante boricua Chesca sabía que para codearse entre grandes artistas conllevaría extensas horas en el estudio musical.

Unos cuatro años después, la intérprete reconoció que las puertas se han ido abriendo en una tumultuosa industria musical. Chesca, por su parte, también contó que parte de su ascenso en la música popular estadounidense ha sido impulsada por sus colaboraciones con el rapero cubano americano, Pitbull.

"Me ha abierto muchas puertas el poder haber empezado como quien dice bajo sus alas. Entonces estoy muy agradecida por él, y pues bendecida que cree en mí, en mi potencial, en lo que él vio y visualizó para el futuro. Sí puedo decir que gracias a él muchas de estas puertas se han empezado a abrir donde me he podido dar a conocer y la gente ya puede ver mi talento", comentó la artista en entrevista con Metro. Recientemente, la cantante lanzó el tema 'Te Quiero Baby' junto a Pitbull, un sencillo inspirado en el clásico 'I Can't Take My Eyes Off you', del cantante estadounidense Frankie Valli.

La artista relató que conoció al intérprete hace cuatro años y que a partir de ahí ya han colaborado en varios temas con el artista también conocido como 'Mr. Worldwide'. "Lo conocí por medio de alguien con quien yo estaba trabajando. Le dije que si tengo que empezar desde cero no me importa pero 'yo voy a hacer un tema contigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?' Empecé a hacer demos con ellos, escribir, componer música, a hacer voces, canciones para la televisión y pues, hasta el día que Pitbull me dijo 'tengo este tema y quiero que seas parte de este tema, que fue '5 de mayo', que aunque mi participación fue pequeña sí tuve la oportunidad de presentar con él en Los Premios Lo Nuestro", señaló.

La artista también comentó que presentará el tema 'Te Quiero Baby' junto a Pitbull en los Premios Billboard de la Música Latina. Estoy muy emocionada…Dreams are coming true", dijo.

Chesca, por su parte, comentó que su música también consiste en temas que destaquen el empoderamiento femenino en la sociedad. "Soy demasiado pro-woman, una mujer que le encanta poner a la mujer en alto y mi música se relaciona mucho con mujeres, con relaciones. Siempre es pa' lante, la mujer es dura, independiente, no necesita al hombre", mencionó aunque confesó que también le gusta canciones de fiestas y rumba.