Arcángel cocina su nuevo disco con una mezcla del pasado, presente y futuro

El deseo de retomar tradiciones del reggaetón clásico motivó a Arcángel a volver a la cocina y guisar una nueva producción discográfica con artistas de la nueva y vieja escuela.

En ‘Los Favoritos 2’, el intérprete pretende recrear una costumbre que catapultó al género en sus inicios con compilaciones como ‘The Noise’ de DJ Negro, ‘La Industria’ de DJ Eric, y los volúmenes de DJ Playero.

“Cada DJ y cada productor tenía su corillo. Esa fue la idea original del 2015 [con el primer volumen de Los Favoritos]: vamos a hacer un ‘various artists', porque eso desapareció en el género. Ahora lo que salen son discos personales, como solistas y los dúos, los grupos, pero ya no existen discos de varios artistas. Yo dije ‘contra, vamos a traerlo pa’ atrás, pero vamos a innovar también”, comentó el exponente de trap y reggaetón en entrevista con Metro.

El disco de “Los Favoritos 2” cuenta con colaboraciones de artistas como Myke Towers, Yaga & Mackie, Farruko, Ozuna, Cosculluela, Sech, Wisin y Yandel, De La Ghetto, Ñengo Flow, Justin Quiles, Darell, Jhay Cortez, Brytiago, Cauty, Eladio Carrión, Randy, El Alfa, Rauw Alejandro, entre otros.

“Esto es como el pasado presente y futuro, porque cuento con exponentes que salieron en el primero. Cuento con exponentes que no existían cuando yo saqué el primero y un montón de cosas y chamaquitos que cuando yo saqué el primero ya los conocía, pero no estaban pegaos pero estaban en proceso”, señaló.

A juicio de Arcángel, otro de los objetivos del álbum es exponer otros artistas que estén cerca de escapar del anonimato. “Hay muchos chamaquitos que cuando salió el primero me llegaron a decir ‘diantre, mano salir en ese disco fue algo bien cabrón’. Mira como es la cosa que cinco años después ellos son parte del segundo. Es algo bien bonito porque yo pienso en muchas cosas que me pasaron a mí y por eso yo, papi, sin nuevo talento no existe ningún género. El género musical que no tenga nuevos artistas y revelaciones anuales muere y por eso me encanta traer siempre caras nuevas”, mencionó.

Pero algo que no estaba dispuesto a ceder fue la segunda versión de ‘Aparentemente’, un tema que lanzó Arcángel junto a su entonces compañero de tarima, De La Ghetto en colaboración con el dúo Yaga & Mackie en 2007. “Tengo amistades me dijeron ‘papi esa canción es con Bad Bunny, con Ozuna, o con Anuel, eso son los reyes del streaming…[Pero me dije] 'eso sería una falta de respeto, yo hacer ese clásico y no traer a Yaga y Mackie'…¿Cómo voy a recrear la misma escultura y no voy a traer a los dos escultores originales de esta pieza y les voy a hacer otra bien caripelao’? No, papi. Ellos merecen ser parte de esta gran idea”, dijo el intérprete también conocido como 'La Maravilla'.

"Soy otro tipo"

Y luego de un año que no estuvo ajeno de turbulencia y controversias, Arcángel aseguró que estas han servido para volver a encarrilar su vida personal e incluso su carrera artística. “Soy otro tipo y es que la paz que tengo. Tuve que pasar por todas estas turbulencias porque si no nunca hubiese aprendido”, sostuvo el artista.

Entre las polémicas del artista, fue un alegado incidente de violencia doméstica el año pasado en un hotel en Las Vegas. Sin embargo, el artista indicó que el caso judicial no prosperó debido a que los oficiales de la hospedería no contaban con prueba para probar que agredió a su esposa. “Fui víctima de odio y de racismo porque a mí me metieron preso porque aseguraron que me vieron agrediendo a mi pareja en el lobby de un hotel. Aseguraron que había cámaras…Mi esposa dijo que no, que eso era mentira. Estábamos discutiendo”, dijo.

Y en medio de reclamos por la declaración de un estado de emergencia contra la violencia de género, el reggaetonero opinó que se debe enfocar en la educación desde la niñez para evitar que continúen los casos de violencia contra la mujer. “Pongamos énfasis en nuestros niños para que mañana eso no exista porque esto no es un problema que se resuelve con una u otra campaña de la noche a la mañana. Hay mentes enfermas que no se les trató adecuadamente cuando eran niños y no se les educó y por eso se brega con este tipo de seres humanos. Para evitar esta pendejá vamos a educar a nuestros seres humanos nuevos que vienen creciendo y aprendiendo”, precisó.