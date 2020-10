Variada la oferta cinematográfica para fin de semana

1. 2 Hearts

En esta inspiradora cinta romántica basada en un caso verídico, seremos testigos de cómo se desarrollan dos relaciones amorosas en diferentes lugares y tiempos, cuyos destinos se entrelazan de forma inesperada. La cinta, que durante la primera mitad parecieran dos películas en una, siendo el tercer y último acto cuando logra capturar la atención del espectador, funciona gracias la química entre sus protagonistas y una historia que no intenta sermonear sobre el poder de los milagros. Es protagonizada por Adan Canto, Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye y estrena hoy en cines.

2. The Devil Has A Name

El actor Edward James Olmos se coloca nuevamente detrás de las cámaras para dirigir este drama sobre un granjero (David Strathairn) que se enfrenta a una corporación que contamina el agua que circunda sus terrenos. Un gran drama sostenido por un comprometido elenco entre los que figuran su director en un papel que provee de humor para alivianar la seriedad del tema principal. Cuenta con artistas de la talla de Martin Sheen, Alfred Molina, Kate Bosworth. El filme que estrena este viernes en las plataformas de Video On Demand, explora temas como el abuso del poder, el empoderamiento femenino y el medioambiente.

3. The Trial of the Chicago 7

El galardonado guionista y director Aaron Sorkin vuelve a entregarnos un poderoso filme que ya figura entre las 10 mejores películas de año en la lista de este servidor, sobre el infame juicio a siete acusados por conspiración contra Estados Unidos como resultado de las protestas en Chicago durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. Los punzantes diálogos de Sorkin vuelven a cautivar en las extraordinarias interpretaciones de actores como Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Yahya Adbul –Mateen II, Joseph Gordon Levitt, Mark Rylance, Frank Langella y un entregado Sasha Baron Cohen, a quien Sorkin logra sacarle lo mejor de sus capacidades histriónicas. Estrena este viernes en Netflix.

4. Charm City Kings

Mouse (Jahi Di’Allo Winston), es un muchacho de 14 años, que anhela formar parte de la peligrosa banda de motociclistas urbanos llamada “The Midnight Clique”. El drama que ya está disponible en la plataforma de HBO MAX, utiliza el trasfondo de las motocicletas y vehículos todo terreno, para presentarnos una contundente historia sobre la vida en las comunidades marginadas de Baltimore vista a través de los ojos de un adolescente que se debate entre el bien y el mal. El poderoso drama es dirigido por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto (La Granja).