Melina León es hospitalizada tras diagnóstico de COVID-19

La artista boricua, Melina León, informó hoy que tuvo que ser hospitalizada en Miami para tratar sus síntomas de COVID-19, que en días anteriores describió tener muy fuertes.

"Gracias a todos por sus oraciones. Estoy hospitalizada en Miami pero estable. Gracias al equipo médico que me atienden", publicó León en sus redes sociales.

La cantante confirmó el martes que en medio de las grabaciones del concurso musical "Tu Cara Me Suena", dio positivo a coronavirus.

León dijo que tenía fiebre, tos y "todos los síntomas".

"Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie . Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por Favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras", continuó.