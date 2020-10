Marjorie de Sousa aún no celebra triunfo en el tribunal sobre Julián Gil

La actriz venezolana Marjorie de Sousa aseguró a la prensa, en medio de la celebración de sus 20 años de carrera, que aún no hay nada firme tras el fallo de un tribunal a favor de quitarle la patria potestad a Julián Gil sobre su hijo Matías Gregorio.

"Hoy estoy celebrando 20 años de carrera con ustedes. Creo que no, no… No puedo decir absolutamente nada porque ni existe nada firme todavía. La única que puede hablar de esto es mi abogada", dijo la artista.

Por su parte, Gil reaccionó a estas expresiones a través de sus historias en Instagram.

"Si hay algo firme. 'No es lo mismo perder la patria potestad a que descaradamente te la roben'. Amigos de la prensa busquen el expediente", escribió el actor.

El pasado 7 de octubre se dio a conocer que la venezolana ganó la demanda de patria de potestad de su hijo.

De acuerdo al programa "El gordo y la flaca" (Univisión), la actriz ganó la mencionada demanda. "“Ganó Marjorie, [ella] tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde [el niño] pueda viajar", sostuvo la comunicadora colombiana Tanya Charry.