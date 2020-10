Emotiva despedida de Charlie Sheen tras muerte de actriz de "Two and Half Men"

Este martes se informó el fallecimiento de la actriz Conchata Ferrell, quien era reconocida por su papel de "Berta" en la serie Two and Half Men.

Su rol como la deslenguada ama de llaves de Charlie Harper (Charlie Sheen) le dio dos nominaciones a los Emmy como mejor actriz secundaria en una comedia.

Luego de confirmarse su deceso, producto de diferentes complicaciones derivadas de un ataque cardiaco acorde a lo consignado por TMZ, sus ex compañeros de elenco le dedicaron emotivas despedidas a través de redes sociales.

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa, pero su trato personal fue perfecto", escribió Charlie Sheen.

Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect.

Por su parte el actor Jon Cryer también le dedicó palabras en redes sociales. "Era una bellísima persona. El exterior brusco de Berta fue un invento de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas. Lloro por la mujer que extrañaré y la alegría que trajo a tantos", indicó.

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020