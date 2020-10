Yamil Ureña se adentra en la sicología de Edgardo Díaz para la serie "Súbete a mi moto"

El actor puertorriqueño Yamil Ureña, quien da vida al productor Edgardo Díaz en la etapa de su juventud en la serie "Súbete a mi moto", aseguró que su personaje es uno complejo, pero visionario a la vez.

"Edgardo Díaz es un personaje muy complejo. Cuando tienes la dicha de interpretar un personaje basado en la vida real es una responsabilidad bien grande. Edgardo es un visionario, es un tipo brillante que creyó en un concepto y se convirtió en un modo de vida", dijo Ureña en entrevista con Metro sobre la serie que contará la historia del conocido grupo Menudo.

Previo a su preparación para el papel, Yamil aseguró que vio más de una vez videos de Díaz, los cuales tienen una duración de siete horas y media.

"Tuve acceso a los videos de Edgardo que cuentan la historia. Son videos de siete horas y media y los vi como tres veces. Empecé a estudiar su comportamiento corporal y su sicología. Es una persona bien segura y es bien difícil que le cambies su opinión".

Además, recordó que a la hora de leer los libretos se dio cuenta que su época no era la de Menudo. "Cuando empecé a leer los libretos me doy cuanta que no soy de la época de Menudo. Yo soy más de la época de MDO y sí conocía los grandes integrantes que salieron de la agrupación como Charlie Massó, Johnny Lozada, Ricky Martin, Draco Rosa… pero no conocía la historia de Menudo. Dije 'wow, esto es una responsabilidad bien grande que tengo"".

Por su parte, el joven actor, quien ha estudiado en México y Nueva York, insistió que "Súbete a mi moto" va dirigida a los fans de la banda como a la nueva generación.

"Lo bonito de esta serie es que apela a toda esa fanaticada que vivió todos esos momentos, pero también le da la oportunidad a una generación nueva de saber cómo se hacían las cosas. Hoy en día todo es muy accesible con las plataformas digitales, antes tenías que ir a comprar el disco o esperar que tu canción favorita saliera en la radio para grabarla y poder escucharla. Le estamos dando la oportunidad a esta generación que no ha vivido nada de eso a recordar y vivir esos momentos", añadió.

Ureña reconoce, además, que la desaparecida banda infantil es única. "Menudo es un ícono y fue quien le abrió las puertas a decenas de 'boys band'. Ninguna se compara con Menudo y Menudo es de Puerto Rico. Tenemos también una generación nueva de artistas que estamos teniendo la oportunidad.

Para Yamil, dicha serie podría ser la puerta para que se realicen más historias de éxito de conocidos grupos que ya han desaparecido. "Esto es algo único y ojalá le abra las puertas a más historias de la industria para que podamos brillar como latinos".

Sobre su experiencia con talentos jóvenes y niños, el novel artista los describió como disciplinados. "Muchos de ellos están disciplinados y con ansias de crecer. Fue una dinámica bien interesante y me da mucha emoción ver qué va a pasar en sus carreras".

Yamil invitó a los puertorriqueños a apoyar la serie para que recuerden o conozcan la gran historia de éxito detrás del grupo.

"Le digo a la gente que se la disfrute, que baile, que llore y que entiendan que todo lo que hicimos es un grupo de profesionales de México y Puerto Rico que nos unimos con mucho respeto para los integrantes, para todas las personas que fueron parte de Menudo y con mucho orgullo quisimos poner el nombre de Puerto Rico en alto, nuevamente".

La serie "Súbete a mi moto" estrenará por Wapa TV el próximo martes, 20 de octubre de 7:00 a 9:00 de la noche.