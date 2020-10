Romeo Santos lanza versión acústica de "El beso que no le di"

El cantante domirriqueño Romeo Santos lanzó una versión acústica de su canción “El beso que no le di”, exclusivamente disponible en Amazon Music LAT!N.

La canción Amazon Original de Santos es una versión renovada de “El beso que no le di”, que fue lanzada en su más reciente álbum "Utopía".

Esta canción tiene un aire que recuerda a un bolero. La versión en español de “All I Could Do Was Cry” de Etta James, que canaliza los ritmos pioneros de la bachata. Con un compás más lento, está acompañada solo por una guitarra acústica, una percusión minimalista y un piano. “El Beso Que No Le Di” está disponible ahora para escucharla en streaming en Amazon Music LAT!N, el nuevo destino global para la música latina.

El último disco de Santos, "Utopía", representa el mayor debut de un disco latino en su semana de lanzamiento en el 2019 y le dio al artista su quinto puesto número 1 consecutivo en las listas Top Latin de Billboard.

En dicho álbum, Santos colaboró con los bachateros a los que creció admirando, regresando a sus raíces y celebrando la música popular dominicana. Su video para “El beso que no le di” junto a Kiko Rodriguez, tiene más de 67 millones de reproducciones en YouTube y alcanzó el 6to. lugar en la lista de las principales canciones latinas de Billboard.

Los oyentes de Amazon Music pueden encontrar la nueva versión de Romeo Santos de “El beso que no le di” en Tierra Tropical, la lista de reproducción de Amazon Music que reúne a los sabores musicales tropicales en un solo lugar.

Los clientes también pueden decir: "Alexa, reproduce la canción Amazon Original de Romeo Santos" o "Alexa, pon el Amazon Original de Romeo Santos" en la aplicación Amazon Music para iOS y Android, y en dispositivos con soporte para Alexa. Además del nuevo sencillo, los oyentes de Amazon Music pueden acceder a cientos de Amazon Originals con artistas tanto emergentes como consolidados en numerosos géneros musicales, disponibles para reproducirlos y comprarlos solo en Amazon Music.