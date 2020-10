¿Es viable que Bad Bunny quite su música de SBS?

El artista de trap Benito Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny anunció el sábado, en una publicación de Twitter, que va a quitar su música de las emisoras de Spanish Broadcasting System (SBS) si la compañía no toma acción contra el programa "La Comay".

En una publicación de microjuris, se cuestionó si el cantante podrá cumplir con lo que dijo. Dentro de la industria de la música se consideran dos aspectos: el máster, que se refiere a la grabación de sonido oficial, y la composición que indaga más en la melodía y la letra de la canción.

"El dueño de la composición o el máster tendrá derecho a excluir a otras personas de, reproducir o hacer copias, desarrollar trabajos derivados, distribuir, ejecutar la obra en público (en inglés, public performance), presentar la obra en público (en inglés, exhibition), y transmitir el audio en público", según se explicó en la publicación.

Sin embargo, las emisoras no tienen que pagarle a las disqueras o al artista por la música, con tan solo tener una licencia de ejecución pública pueden transmitir la composición.

"Entre las licencias disponibles están las blanket licenses —donde la emisora tiene acceso a múltiples composiciones con el pago de una tarifa fija a entidades como Broadcast Music, Inc. (BMI) o el American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP)— y las licencias directas donde la emisora tiene que pedir permiso directamente al dueño del publishing", se expuso en la noticia.

Bajo la segunda licencia, Bad Bunny puede negarle acceso a SBS a sus canciones, solo si el cantante es el compositor de las piezas.

En el caso de artistas como Bad Bunny, cuando hay una disquera por medio usualmente es la dueña del máster y al artista se le paga por la participación que tuvo en el disco.