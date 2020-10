VIDEO: Anahí y Christian Chávez impactan al cantar juntos 'Sálvame'

Desde que los ex integrantes de RBD anunciaron su reencuentro, sus millones de seguidores ya esperan con ansias el momento en el que vuelvan a interpretar sus grandes éxitos. Pero mientras esto pasa, Anahí y Christian Chávez causaron revuelo en redes sociales al cantar juntos Sálvame, que corresponde a uno de los temas más famosos de la agrupación.

Todo comenzó cuando Anahí publicó un video en su cuenta de TikTok cantando dicho tema e invitando a que sus seguidores cantaran con ella.

Por lo que Christian Chávez no dejó pasar esta oportunidad y decidió ser parte de este reto y publicó otro video en su cuenta de TikTok cantando junto a Anahí, por lo que miles de fanáticos de RBD quedaron sorprendidos, pues desde hace casi 12 años no se les había escuchado ni visto cantar juntos.

"¿Cantas conmigo?", pregunta Anahí al inicio del video, el cual ya cuenta con más de 323 mil "me gusta" y miles de comentarios.

"Que afortunados somos los que crecimos con RBD". "¡Te juro que sólo los vi y casi me da el paro! La emoción que siento es indescriptible". "Pertenezco a la generación RBD y me siento orgullosa de ello". "Me encantan, me transportan a mi enamoradiza adolescencia", fueron algunos de los comentarios que recibieron los cantantes.

Pero Christian Chávez no fue el único famoso que se unió al video de Anahí, pues la cantante brasileña Anitta también impactó al cantar Sálvame.

El reencuentro de RBD se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre de este año en una presentación virtual y contará con la presencia de Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann. Sin embrago, Poncho Herrera dio a conocer que no será parte de este concierto al igual que Dulce María, quien espera dar a luz a su bebé entre diciembre y enero.

Los boletos para el concierto virtual se pueden adquirir por medio de https://www.seroparecer.world/

Aquí el momento…