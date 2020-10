Jennifer Lopez enamora con un look retro de short rojo de látex, top blanco y boina francesa

"Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti", repite insistentemente Jennifer Lopez en el coro de la canción "Pa' ti" que interpreta a dúo con Maluma y que ha sido todo un éxito entre los fans. Y vaya que la diva del Bronx se entrega por completo a su público sobre los escenarios, dando lo mejor de sí para cautivarlos con sus canciones y magistrales coreografías que originan euforia en las audiencias que se rinden ante ella.

Pero los admiradores no solo se rinden ante Jennifer Lopez por su talento para cantar o para bailar, también atrae a su público por la fuerza y actitud que muestra en cada una de sus apariciones, cualidades que actúan como una especie de imán. Y el color rojo refuerza aún más esa personalidad poderosa de artista de 51 años.

Los jumpsuits son de las prendas más coquetas y favorecedoras que existen, y en una pasada alfombra roja desfiló con un modelo recubierto de cristales y lentejuelas rojas, dejando entrever su cuerpazo a través de un profundo escote en forma de V. Este tipo de trajes lucen genial tanto en chicas altas como bajitas, delgadas o curvilíneas.

Ir al gimnasio todos los días es indispensable en la rutina de la intérprete de 'If you had my love', ya que ama tanto el ejercicio como su prometido Alex Rodríguez. Ambos entrenan juntos y J. Lo, por supuesto, siempre acapara las miradas con sus atuendos deportivos, como este conjunto de leggings y mini top rojo de látex.

El látex es un tipo de material arriesgado, pero si se usa de la forma correcta, pueden crearse atuendos tan sensuales como elegantes y refinados. Tal es el caso de J. Lo en una sesión de fotos del pasado, donde impactó como un mini short rojo de látex, combinado con un top blando de tirantes ceñido al cuero, completando el look con una boina francesa que adornaba su cabello con ondas retro.

El rojo también fue el protagonista de la colección primaveral de Versace, de la cual Jennifer Lopez fue imagen, posando sensual con este mini vestido confeccionado con lentejuelas y plumas, creando un look con aire étnico bastante particular y único dentro de la firma italiana de modas.

Jennifer Lopez, además, es experta en llevar look tan sensuales y atrevidos como llenos de elegancia y exquisitez, como lo es este outfit con un maxi vestido de malla nude, recubierto estratégicamente con cristales y lentejuelas rojas, acaparando todas las miradas de los fotógrafos con su esbelta figura.

