Karla Monroig: “La gente está mucho más consciente”

Por más de 16 años, la actriz puertorriqueña Karla Monroig ha conocido de primera mano la batalla de miles de personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer de seno. Y, a través de los años, la también presentadora de televisión asegura que la prevención y las campañas educativas han logrado que decenas de personas tengan un diagnóstico a tiempo y un tratamiento efectivo par superar la enfermedad.

“Recuerdo cuando comencé que era algo tan lejano y sobre todo que eso les pasaba a las mujeres de 40 o 50 años en adelante. Y gracias a la labor de Susan G. Komen de concienciación, de educación, prevención, de research, que hemos logrado que jovencitas desde temprana edad, comiencen a conocer su cuerpo y a detectar cualquier anomalía”, señaló Monroig en entrevista telefónica con Metro, quien ha servido como anfitriona de eventos de Susan G. Komen.

La actriz recordó cómo la cantidad de personas que asiste a los eventos de la organización ha aumentado con el transcurso de los años. “Recuerdo esas primeras Race for the Cure, que arrancábamos desde el Coliseo Roberto Clemente y de repente año tras año ver cómo se unía miles y miles de personas hasta no dar abasto y tener que movernos al Choliseo. Todos los años era como una reunión familiar, ya eran caras conocidas, donde celebrábamos un año más en remisión o donde tristemente otras de repente ya no las volvía a ver”, indicó.

Monroig también comentó que personas cercanas han tenido que encarar —muchas veces en silencio— este diagnóstico. “Tengo la mamá de mis hermanas que falleció a causa de cáncer de seno, dos amigas una de ellas una de mis mejores amigas que falleció el año pasado a raíz del cáncer de seno… Es increíble la fuerza, la fortaleza con la que enfrentan su diagnóstico y cómo se crecen en la adversidad”, dijo.

Incluso, Monroig mencionó que anualmente también se realiza sus chequeos médicos como método preventivo contra el cáncer de seno.

“Esto es prevención constante y la prevención se trata de hacerte tu examen y sobre todo de cuando tienes personas a tu alrededor, estar ahí para ellas. Y estar ahí no es decirles lo que tienen que hacer, es simplemente acompañarlos, es simplemente escuchar”, añadió.