Hugh Jackman está en los planes de Marvel para interpretar a Wolverine en Doctor Strange 2

Las próximas fases del Universo Cinematográfico de Marvel invitan que nuevos superhéroes se unan a esta franquicia y uno de los más esperados es Wolverine. El personaje interpretado por Hugh Jackman es uno de los favoritos por los amantes del cómic y el ejecutivo Kevin Feige lo tendría en los planes.

De acuerdo con la periodista e influencer Grace Randolph, Kevin quiere que Jackman regrese como Wolverine en el MCU. Especificamente el personaje podría estar en la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Hugh Jackman está en los planes de Marvel para interpretar a Wolvrine / Instagram

Hugh Jackman apareció como Wolverine en el año 2000, cuando fue elegido como uno de los protagonistas de X-Men; en aquel entonces era un actor desconocido proveniente de Australia. Con su papel de Logan alcanzó fama mundial y nadie piensa a otro hombre para el personaje.

Otros personajes

De acuerdo con Randolph, Feige está decidido a traer de vuelta a Jackman como Wolverine y a otros actores como Tobey Maguire y Andrew Garfield, los Spider-Man de Sony. Todo con el objetivo de llevar rostros conocidos al Multiverso que está a punto de estallar.

"También escuché que Feige está hablando con Sony sobre hacer realidad tus sueños y hacer que Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelvan para unir a los Spider-Man, al estilo Batman-Flash. También le gustaría traer de vuelta a Hugh Jackman para una última ronda como Wolverine. Ahora, nuevamente, esta es la lista de deseos de Kevin Feige. Veremos qué puede hacer realmente”, dijo la periodista a través de su canal de YouTube.

Hugh Jackman está en los planes de Marvel para interpretar a Wolvrine / Instagram

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará hasta 2022, por lo que Kevin Feige y compañía tienen el tiempo suficiente para planear muy bien las cosas. Además, según fuente cercanas a Marvel la producción de esta cinta empezaría en noviembre de este año.

Aunque Hugh Jackman se despidió muy bien de Wolverine con Logan en 2017, el actor podría dar el sí para estar junto a los Vengadores, aunque sea por breves minutos.

Te puede interesar