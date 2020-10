"El mundo según Bad Bunny", The New York Times Magazine dedica edición cultural al rapero boricua

"Es el mundo de Bad Bunny ahora", lee la nueva portada de la afamada revista The New York Times en su edición cultural del 2020. La edición estrenada hoy es dedicada al reggeatonero boricua y su poder para sobrepasar las barreras del lenguaje en todos los mercados.

La periodista Carina Del Valle tuvo el trabajo de hacer el perfil del artista cuya influencia describió en la frase: "si el lenguaje fuera un juego de poder, pues Bad Bunny está ganando".

En su publicación virtual, se describió el encuentro entre el artista y la reportera, quien tomó las letras de las canciones de Bad Bunny para interpretar la realidad cultural boricua en que fueron escritas.

Una dinámica interactiva muestra a Benito Antonio Martínez Ocasio luciendo su nuevo estilo de bigote y pelo rizo abundante.

Desde sus inicios en 2016 cuando tenía 22 de años, pasando por su incursión en la escena neoyorquina con el éxito de "I Like It", hasta su último éxito "Yo Hago Lo que Me Da La Gana", la revista del New York Times describió sus letras como un "lenguaje nacional" que el conejo malo interpreta consciente de que su español puede llegar a ser un mensaje político.

If language is a power game, then Bad Bunny is winning. Our 2020 Culture Issue is here. https://t.co/gmNvd0GSx1 pic.twitter.com/VY3GFXUAlt — NYT Magazine (@NYTmag) October 7, 2020

"Parece estar haciendo lo que quiere. Bad Bunny se presenta con una libertad expresiva que quisiéramos tener, limpiando el escenario global para el espectáculo de nuestra alegría y las demandas de nuestro dolor", lee la publicación.

El rapero boricua dominó el mundo del pop en sus propios términos "profanos, políticos y originales".

La revista recalcó los mensajes que el cantante envía con sus actos. Pintarse las uñas, hablar de depresión en público, izar la bandera de Puerto Rico en la parte de atrás de un camión en medio de masivas protestas y más.

Para la publicación, Bad Bunny partió el "mercado gringo" sin asimilar una aspecto que parecía inevitable: su lengua natal.