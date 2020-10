Lele Pons conquista plataformas de música con al lado de Guaynaa

Lele Pons está cosechado éxitos en la música, su canción Se te nota, que realizó a lado del puertorriqueño Guaynaa, cuenta con 69 millones de visualizaciones en YouTube y es el tema número uno de la lista de Éxitos de México en Spotify. Además, la canción es tendencia en TikTok, donde miles de usuarios han adaptado la canción a sus videos.

Lele comentó a Publimetro que este tema surgió de la amistad que mantiene con Guaynaa, por lo que se nota la química que tienen.

"Guaynaa y yo empezamos a hablar como amigos en octubre del año pasado y siempre estábamos riéndonos. Después mi equipo y yo teníamos esta canción y dijimos vamos a ver si la quiere hacer. Él aceptó, llegó al estudio e hizo su parte, fue increíble porque lo hizo en ocho minutos y me sorprendí por lo talentoso que es, es increíble la creatividad que tiene para hacer música", mencionó.

Lele Pons destacó que a diferencia de otros temas musicales, esta canción la disfrutó al máximo porque conjunta una gran letra y una buena colaboración.

"Me gusta el mensaje de esta canción, la letra y también la colaboración, entonces todo eso junto se ve, la química (…) En cuanto a las colaboraciones puedo decir que no es algo que te asegure el éxito, por ejemplo, Hawái de Maluma es una canción que hizo él solo y ha tenido muchísimo éxito y hay otras que tienen muchas colaboraciones pero no tienen pegue, creo que depende mucho del tema. A mí me gustan las colaboraciones, pero no demérito a los artistas que trabajan solos constantemente, porque antes de Se te nota mi canción más grande era Celoso y estaba sola, pero tuvo mucho éxito", afirmó.

"Qué fastidio que solamente existieran hombres en la música latina. Por ejemplo, a mí me preguntan ‘¿qué cantantes de los géneros latinos te gustan?’ Y siempre respondo Karol G, Rosalía, Becky G, pero cuando te preguntan de exponentes masculinos, no tienes ni que pensar, porque hay muchos: Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Annuel, Guaynaa, Maluma, entre muchos otros. Obviamente hay ese grupo de mujeres que está triunfando, pero es un club muy pequeño, hay como 10 mujeres y 40 hombres", aseveró.