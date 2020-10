La India celebrará a Celia Cruz en un concierto virtual

View this post on Instagram

(PRESIONA EL ICONO WATCH REELS) India & Friends “Homenaje a La Reina Celia Cruz” será un concierto “En Vivo” (Live Stream) que se llevará a cabo el Sábado 24 de Octubre a las 8pm hora Puerto Rico (EST). La transmisión será desde el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Boletos a la venta: PERÚ A TRAVÉS DE @teleticketperu / COLOMBIA @livingclubcali / Y EL RESTO DEL MUNDO EN @lamusica (www.lamusica.com). Pendiente a mis redes para más información para que puedan entender este proyecto espectacular e inolvidable! Les fascinará el montaje, los visuales, el escenario… TODO. LO HARÉ CON MUCHO AMOR PARA USTEDES. GRACIAS POR TANTO ❤️❤️❤️❤️. Produce @meg_events #laindia #india #indiaandfriends #homenajealareinaceliacruz #salsa #salsamusic #salsadance #laprincesadelasalsa #liveconcert #livestream #lamusica #teleticketperu #livingco #puertorico #latinos #musicatropical #tropicalmusic #celiacruz #celiacruz

El concierto India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz será transmitido desde el Centro de Bellas Artes de San Juan, una de las salas de conciertos de mayor prestigio en Puerto Rico. La preventa para acceder al concierto virtual ya está disponible a un costo de $8.00 a través de www.lamusica.com.

“Para mí es un honor rendir tributo a la reina de la salsa, referencia e inspiración indiscutible para todas las mujeres que amamos esta música. Mi primer concierto virtual tenía que ser muy especial, y no tengo duda de que en estos momentos tan convulsos para nuestra industria el cantar la música de Celia en la semana de su cumpleaños y en el mes de la Hispanidad es más que un bálsamo. Estoy lista y contando las horas para reencontrarme con el público”, compartió La India.

Para información y acceso al concierto virtual India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz, producido por MEG Events y La Música, accede www.lamusica.com.