Cierran temporalmente centenar de cines en Estados Unidos y Reino Unido

Las acciones de la compañía propietaria de las salas de cine Regal, Cineworld y Picturehouse cayeron hasta 58% después de anunciar que cerrarán temporalmente sus instalaciones, debido a que el retraso del estreno de la nueva cinta de James Bond ahuyentó a los clientes durante la pandemia.

Cineworld Group Plc informó el lunes que 536 salas de cine Regal en Estados Unidos y 127 de Cineworld y Picturehouse en Reino Unido cerrarán a partir del jueves. Cerca de 45,000 empleados resultarán afectados.

La compañía enfrenta enormes deudas y, al igual que la industria en general, lucha con los efectos de la pandemia. Indicó que con el cierre de mercados importantes como Nueva York y sin una idea clara de cuándo podrán reabrir, “los estudios se ha mostrado reacios a iniciar sus procesos de nuevas películas”.

We can confirm that all Cineworld cinemas in the UK and Ireland will be temporarily closed from Friday, October 9. For more information and frequently asked questions, click here >> https://t.co/7ld69cNr2z pic.twitter.com/5hmQGEUPGu

— Cineworld Cinemas (@cineworld) October 5, 2020