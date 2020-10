Ricky Martin participará de especial navideño de Netflix

El artista puertorriqueño Ricky Martin participará del especial navideño de la plataforma Netflix llamado "Jingle Jangle: A Christmas Journey", que estrenará a mediados de noviembre.

El cantante boricua interpretará a don Juan Diego, un malvado matador. En el filme —bajo el concepto de 'live-action'— también contará con las actuaciones de Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose y Forest Whitaker. Y tendrá canciones originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan y el tema “This Day” que será interpretado por Usher y Kiana Ledé.

"Un honor participar de esta maravillosa producción", dijo Martin en sus redes sociales tras anunciarse su participación en el filme.

Such an honor to be part of this amazing production.

