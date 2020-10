Hermano de Juan Gabriel afirma que el cantante no escribió todas sus canciones

El hermano menor del fallecido cantante Juan Gabriel, Pablo Aguilera, reveló en una entrevista que el cantante escribió todos los éxitos que lo llevaron a ser una de las figuras más trascendentes de la música en México.

Aguilera dijo al programa Suelta la Sopa que algunas de las canciones registradas bajo el nombre de Juan Gabriel no fueron realmente hechas por el Divo de Juárez, sino que en realidad fueron hechas por su hermano José Guadalupe, quien se dedicó a componer algunas canciones y trabajó específicamente para su hermano.

Según Pablo Aguilera, quien es el único de los hermanos de Juan Gabriel con vida, su hermano Guadalupe nunca le reclamó a Juan Gabriel ni le molestó que este registrara las canciones que hacía y que, en algunos casos, el mismo “Lupe” iba directamente a registrar las canciones que él hacía bajo el nombre de su hermano.

"Nunca he sido cantante, o me daba a mi por buscar fama, por ser interesante para el mundo. No, mi mundo era otro (…) Entonces yo dije, si Alberto no pudo cantármelas, porque realmente yo sí pensé decirle. A él no le dije que yo componía porque no tenía mucho tiempo para oír esas cosas".

Durante la charla, Pablo también dijo que él también ha compuesto alrededor de 80 canciones, sin embargo nunca compartió con Juan Gabriel su habilidad para escribir.

