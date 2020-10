Netflix anuncia fecha de tercera temporada de Cobra Kai y estrena teaser

La tercera temporada de Cobra Kai ya tiene fecha de estreno. Netflix lanzó el viernes un teaser de la temporada 3 y anunció que la misma estrenará el 8 de enero. También se reveló que la temporada 4 está en proceso.

Según el avance, parece que la temporada 3 comenzará donde terminó el pasado season. Miguel, interpretado por Xolo Mariduena, termina en el hospital y con soporte vital después de que Robby, interpretado por Tanner Buchanan, lo patea desde el balcón de la escuela.

PopCutlure.com entrevistó a William Zabka, quien interpreta a Johnny Lawrence. El actor dijo que "nada es imposible" cuando se trata de que personajes de la película The Karate Kid Part II aparezcan en Cobra Kai.

"Tengo que dejar Okinawa en Okinawa, pero en lo que respecta a Johnny Lawrence, no tiene idea de que ninguno de esos dos personajes existe. Johnny nunca vio The Karate Kid Part II", dijo Zabka al hablar de los personajes Chozen (Yuji Okumoto ) y Kumiko (Tamlyn Tomita) que aparecieron en la segunda película de la franquicia The Karate Kid. "[Pero] que esos dos se encuentren sería algo interesante. Pero, bueno, nada es imposible. Johnny tiene su propia agenda. Lo último que Johnny recuerda es que se puso en marcha para una persecución. Su mundo se puso patas arriba", dijo en la entrevista.

Mira el teaser: