Kany García celebra nominaciones al Latin Grammy pese a no ser "tendencia"

La cantautora boricua Kany García no solo celebra que figura como la mujer con más nominaciones en esta edición de los Latin Grammys, sino que también se mostró complacida que la Academia haya reconocido su producción discográfica pese a no ser una artista "en tendencia".

La artista recibió cinco nominaciones a los Latin Grammys en las categorías de Álbum del año (Mesa Para Dos); Mejor álbum cantautor (Mesa Para Dos); Grabación del año (Lo Que En Ti Veo); Canción del año (Lo Que En Ti Veo); Mejor canción tropical (Búscame).

García aseguró que, aunque le fascina otros géneros musicales en "tendencia", reconoció que la Academia haya dado el espacio a otras vertientes como la suya. "El que una mujer que viene de hacer música de autor…Y que sea yo en vez de estas mujeres que están siendo tendencia la que está ahí liderando, se lo agradezco a la Academia", comentó la artista en entrevista con Metro.

"Esto le da a los jóvenes que quieren hacer música la posibilidad de hacer música diversa, la posibilidad de decir quiero hacer reggaetón, pero también quiero hacer música con contenido social, quiero hacer salsa o merengue", continuó.

Y si bien festejó las cinco nominaciones, García indicó que este reconocimiento sirve para continuar impulsando la equidad de género en la sociedad.

"Es tener la consciencia del lugar donde estamos tan desequilibrado a nivel de equidad como mujeres. Estar en un país donde todavía la perspectiva de género no es parte del currículo y el poder tener un foco de atención para poder hablar de esto por ser la mujer con más nominaciones al [Latin] Grammy, me encanta. Y siento que me agarra en un momento de mi vida de un compromiso bien grande…Lo tomo como mucha responsabilidad", dijo la intérprete de 'Soy Yo'.

García, además, aprovechó la ocasión para insistir en que se declare un estado de emergencia ante la violencia contra la mujer. Agregó que también resulta alarmante la cantidad de asesinatos que ha ocurrido este año contra personas transgénero.

"Hay una necesidad bien grande de que obviamente de que el gobierno nos escuche", agregó García, quien exigió a la gobernadora Wanda Vázquez a que declare un estado de emergencia. La artista, a su vez, instó a la ciudadanía a continuar impulsando sus reclamos por medio de las redes sociales como una forma para ejercer presión al gobierno y que se declare este estado de emergencia.