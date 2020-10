Chesca se presentará en los premios Billboard latinos 2020

Telemundo anunció hoy, jueves, un espectacular complemento de figuras de la música latina que se unen al brillante elenco que cantará en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina que promete un impresionante show en vivo.

La lista incluye a consagradas estrellas internacionales como: Anuel AA, Banda MS de Sergio Lizárraga, Carlos Vives, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Paulina Rubio, Pitbull, Reik y Yandel, junto a jóvenes figuras como Chesca, Manuel Turizo, Raymix, Kendo Kaponi, Jessie Reyez y Rauw Alejandro. Estos se unen a los artistas anteriormente anunciados que incluyen a Armando Manzanero, Black Eyed Peas, Farruko, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, Jesse & Joy, Maluma, Myke Towers, Ozuna, Sech y Wisin.

Telemundo desplegará la alfombra roja para darle la bienvenida a estos artistas y a otras grandes estrellas que se reunirán por primera vez este año para celebrar los Premios Billboard de la Música Latina, la premiación de mayor trayectoria y prestigio en la industria de la música latina, comenzando con “La Alfombra de Premios Billboard” a las 7pm/6c, y seguido por la premiación a las 8pm/7c desde el BB&T Center en Sunrise, Florida.

La Banda MS de Sergio Lizárraga, finalista para tres premios Billboard Latinos de la Música Latina, se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica “El trabajo es la suerte”, mientras sus compatriotas de Reik, finalistas para el premio Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo, acaban de lanzar un disco de éxitos de música regional mexicana que incluye temas de grandes exponentes del género incluyendo “Háblame de ti” de Banda MS.

Luis Fonsi, quien es finalista para cuatro premios, incluido el Album “Latin Pop” del Año por Vida , acaba de estrenar “Perfecta” su nuevo sencillo junto a su compatriota Farruko, finalista en 10 categorías, incluida la Canción el Año, Airplay con “Calma” y “Baila, baila, baila”; mientras que la mexicana Paulina Rubio, lanzó en marzo pasado “Tu y Yo”, su nuevo dueto cumbiero junto a su compatriota Raymix, quien es finalista para el premio Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

Daddy Yankee, finalista para 12 premios, incluida la Canción del Año por “Con calma”, llega tras firmar un contrato millonario con Universal Music Group y de lanzar su nuevo tema “Don Don”, una colaboración con Anuel AA, quien es finalista en 11 categorías, incluyendo Artista del Año/Redes Sociales, y el rapero y actor Kendo Kaponi; mientras que su compatriota Yandel, finalista para tres premios junto a Wisin, lanzó este año Quién contra mí 2, con 22 canciones y 28 invitados que incluyen a J Balvin, Rubén Blades y Snoop Dogg,

Pitbull llegará al escenario de los Billboard con toda su energía, luego de estrenar el videoclip del remix de “Mala” de su álbum Libertad 548, cuyo título rinde homenaje a su padre por ayudar a llevar cubanos a Estados Unidos en 1980, y luego de lanzar el tema “Te Quiero Baby (I Love You Baby) con la cantante de pop puertorriqueña Chesca; mientras el popular cantante y compositor Carlos Vives, se presentará tras lanzar su 14to álbum de estudio, Cumbiana, y un documental de 45 minutos sobre los principios de la cumbia y el vallenato, y su compatriota Manuel Turizo, se ha convertido en la nueva sensación del reggaetón y es finalista en la categoría de Artista del Año, Debut.

El español Pablo Alborán, acaba de dar a conocer el nombre de su nuevo disco Vértigo, mientras que la canadiense de origen colombiano Jessie Reyez, la nueva figura del R&B, lanzó hace unos días su primer disco, Before Love Came to Kill Us, y el puertorriqueño Rauw Alejandro, alcanzó el No. 1 de las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard con su éxito “Tattoo-Remix”.

Los Premios Billboard de la Música Latina coinciden con Latin Music Week (Semana de la Música) de Billboard, una experiencia virtual de tres días dedicada a la música, cultura y entretenimiento Latino. Celebrando su 30 aniversario, el evento tendrá lugar del 20-23 de octubre y presentará conversaciones íntimas con artistas, paneles con personalidades de la industria, actuaciones exclusivas y más. Para más información y para reservar su cupo, visite BillboardLatinMusicWeek.com. Para ver las últimas noticias, visite Billboard.com/Latin.

Los Premios Billboard de la Música Latina también se emitirán simultáneamente en el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo y a través de las Américas por Telemundo Internacional.

