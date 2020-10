Disney+ comparte la magia de trasbastidores de Animal Kingdom

Metro Puerto Rico tuvo la primicia de disfrutar de la nueva serie que estrenó el pasado viernes en la plataforma de streaming de Disney+, Magic of Disney´s Animal Kingdom. Son ocho episodios en los que conoceremos algunos de los más de 5,000 pintorescos habitantes que reciben a millones de personas anualmente en sus principales parques temáticos, Animal Kingdom y Epcot Center. La magia de esta nueva serie reside en la combinación de las historias de algunos de los animales con la atención que el escuadrón de veterinarios, cuidadores, ingenieros, diseñadores y arquitectos entregan para que sus hábitats no sólo provean de comodidad a sus huéspedes, sino que se convierta en parte de la historia.

Sobre las historias a contarse en el serie, Mark Penning, vicepresidente de Ciencia y Medioambiente de Disney’s Animals, explicó que “nos sostuvimos en el deseo de mostrar las increíbles relaciones de confianza entre los animales y las personas que los cuidan y lo apasionados que somos todos por proteger a estos animales en su hábitat natural”.

“El programa es en realidad un espectáculo sobre la inversión emocional de las personas en la vida de estos animales, que se unen en este momento donde el diseño se encuentra”, añadió Joe Rohde, principal ejecutivo del portfolio creativo de Walt Disney Imagineering. El programa, que es narrado por el actor Josh Gad, mejor conocido por proveer la voz del personaje de Olaf de las películas de Frozen, se diferencia de otros programas sobre zoológicos y/o santuarios de animales, por el alto nivel de narración teatral. El gran reto para el equipo de trabajo es construir los ambientes inspirados en la magia de Disney, pero considerando la necesidad del animal y evitando la interferencia del ser humano, incluyendo a sus cuidadores que trabajan bajo el concepto de “contacto protector”, un método que les permite desarrollar un vínculo con el animal que les provea de la confianza necesaria para poder realizar revisiones rutinarias y hasta procedimientos médicos con el menor contacto físico posible.

El programa que enfatiza en la misión que tienen por desarrollar iniciativas que promuevan la conservación de la vida animal alrededor del planeta, también presenta de forma amena la interacción y relación de algunos personajes con sus humanos o cuidadores. La gerente de zoológico de Disney Interactive, Rachel Daneault, validó esta aseveración resaltando su relación con Gino, un gorila lomo plateado, que la llevó a trabajar y especializarse en gorilas: “trabajo con gorilas aquí, pero también puedo hablar sobre los gorilas que están en un orfanato en la República Democrática del Congo que Disney realmente ayudó a construir, así que creo que los gorilas realmente me han cambiado la vida”, enfatizó.

Por su parte el veterinario Dan Fredholm, encariñado con la jirafa Kenya, protagonista de uno de los episodios, fue firme al mencionar que “una cosa que se destaca es el gran nivel de trabajo en equipo que se lleva a cabo todos los días”.