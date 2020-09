De esta forma "Los Simpson" predijeron debate Trump vs. Biden

La noche de ayer, martes, se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden y los memes y las reacciones no se hicieron esperar. Sobre todo con otra predicción de Los Simpson.

Sí, como sabemos Los Simpson han acertado a más de 16 predicciones, incluso se cumplió que Donald Trump llegaba a ser presidente de Estados Unidos, y todavía faltan algunas que se podrían cumplir. Luego del debate, en redes sociales se viralizó la figura del abuelo Simpson como una caracterización de Trump y Biden.

En un episodio de la serie aparece un recorte de periódico con Abraham Simpson que reza: “Anciano grita a una nube”. Un usuario modificó la escena, de modo que el personaje aparecía por duplicado y se podía leer: “Un anciano grita a otro anciano”.

The Simpsons never fail us. #Debates2020 pic.twitter.com/EI8B8iFRtC

— Lace ✨ (@lace_jay_bee) September 30, 2020