"El Nalgorazzi" vuelve a la televisión

A partir de este próximo lunes, 5 de octubre, Mega TV anunció el regreso de “El Nalgorazzi”. Este personaje interpretado por Fernan Vélez, que se destacó por más de 17 años en el programa mañanero de “El Circo”, antes “El Bayú”, tendrá una participación en el programa "¡Mega Noche Con Héctor Marcano!" los lunes, miércoles y viernes desde las 7:00 p.m. Esta vez, y luego de una pausa, “El Nalgorazzi” regresa lleno de bochinches y entrevistas exclusivas de artistas y otros talentos.

“Llevo aproximadamente 25 años en los medios de comunicación.Desde muy joven quise trabajar en la radio y la televisión, y gracias al director de programación de Radio Leo en Ponce durante esa época, Michael Martínez, tuve mi primera experiencia en radio. Trabajar como productor y como talento con el personaje de “El Nalgorazzi” en El Circo con El Gangster y Funky durante 17 años, me abrió muchas puertas dentro y fuera de Puerto Rico. Asimismo, estuve en Dando Candela durante 7 años y esa experiencia me brindó más confianza para perder el miedo en las cámaras de televisión. Me siento muy honrado de que Mega TV y Héctor Marcano, quien fue la primera persona que me dio la primera oportunidad luego de graduarme de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón en el programa “Tirando Con To” de la emisora Dimensión en Caguas, me hayan brindado la oportunidad de exponer ahora mi talento para el disfrute de toda la audiencia que nos sigue a diario. Estoy culeco, lucío y contento de estar de vuelta con mi personaje “El Nalgorazzi” en mi casa Mega TV y estoy claro de que en la vida todo se da en el momento en que se tienen que dar las cosas”, comentó Vélez.

Por su parte, Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico, sostuvo que “SBS Puerto Rico y Mega Tv se han convertido en la empresa que más taller puertorriqueño con más de 200 horas de programación. Fernan es de la casa, ha demostrado su versatilidad como productor y como talento, y estamos muy contentos de que “El Nalgorazzi” regrese y exponga su talento en Mega TV . Confiamos en continuar brindado a todas las familias programas de calidad para que se conecten con nosotros y disfruten de una sana y divertida programación”. Asimismo, Víctor Roque, gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico y Mega Tv manifestó que “La empresa tuvo el objetivo de aumentar más programación tanto en radio como en televisión, sabíamos que esto nos obligaría a mejorar todo el sistema de tecnología y recursos y hacia eso es que hemos trabajado fuerte. Recientemente lanzamos Mega TV en Orlando y seguiremos abriendo más puentes de comunicación para que todos los latinos, caribeños e hispanos disfruten de una programación de calidad y buen contenido. Para estos fines, como siempre todos nuestros programas de radio y televisión cuentan con la mejor producción, uso de plataformas digitales únicas en sus géneros, formatos innovadores, streaming y propuestas en esos formatos según sean las necesidades de cada cliente, a los cuales también agradecemos la fidelidad con nuestra empresa”.

De otra parte, los martes y jueves, Vélez continuará participando durante la emisión del programa “Mega Noche con Héctor Marcano” con su personaje Jaime Gravy quien ya ha ganado los corazones de toda la audiencia de Mega TV desde junio 2020.