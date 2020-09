"Cobra Kai": Ralph Macchio revela por qué volvió a actuar en la serie

Fue el 22 de junio de 1984 cuando un joven Ralph Marcchio interpretó a Daniel LaRusso en lo que sería una de las películas más importantes del siglo XX. Casi 35 años después, el actor volvió a su papel, que le brindó fama, para interpretar una serie original de YouTube.

Cobra Kai demostró que no todas las secuelas pueden resultar desastrosas, incluso que pueden llegar a superar a la obra original brindando matices diferentes a los personajes y tocar temas relevantes en nuestro tiempo.

Marcchio se sinceró en una entrevista para Vanity Fair sobre las razones que motivaron a encarnar de nuevo a este personaje.

“Encontrar un ángulo en el universo desde una perspectiva diferentes, y querían sumergirse en las áreas grises de estos personajes. Y eso fue el gran gancho para mí", señaló el actor.

"Karate Kid era muy 'blanco y negro', 'bien contra el mal', 'Daniel-San bueno, Johnny Lawrence malo', 'Miyagi bueno, Kreese malo'. En cada episodio de Cobra Kai tu simpatía puede cambiar según con quién te sientas identificado y por qué", argumento Marcchio.

Cobra Kai, más allá de mostrarnos el lado más humano de cada uno de los personajes, realta los problemas que los adolescentes enfrentan en la actualidad. Temas como la “masculinidad tóxica”, la inclusión y la diversidad sexual se tocan de una forma que nunca vimos en las cuatro películas de la Saga Karate Kid.

El reciente remake fue interpretado por Jaden Smith y Jackie Chan, a pesar que fue un contundente éxito, no tuvo ninguna continuación. La serie que parecía no tener futuro, ahora se prepara para la tercera entrega. Sin duda, Cobra Kai llegó para demostrar que el karate y los valores dentro de este arte marcial no tiene fecha de caducidad.