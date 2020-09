Molusco pide pena de muerte en caso Rosimar

El locutor y productor Jorge Pabón, conocido como el Molusco, se expresó indignado sobre el asesinato de Rosimar Rodriguez exigiendo la pena más fuerte en contra de los responsables de este crimen.

Utilizando sus redes sociales para llevar el mensaje, el famoso dijo favorecer que se aplique la pena de muerte contra los responsables del asesinato de Rosimar.

"A mi sin COJONES me tiene las carencias de muchos. Yo le daría PENA DE MUERTE a los hijos de PUTA que asesinaron a Rosimar Rodríguez Gómez. No tendría piedad de gente que no tuvo piedad de asesinar a una joven inocente", leen las expresiones de Molusco.

Por otro lado, Pabón aprovechó el momento para criticar a quienes publican las fotos de los cuerpos encontrados por respeto a los familiares.

"Y para acabar de joder ya están regadas las fotos del cuerpo descompuesto de la joven Rosimar Rodriquez Gómez. Esos hijos de puta que toman fotos y las riegan ojalá nunca tenga que ver una hija descompuesta y ver cómo todos riegan sus fotos. Respeto a la familia CABRONES", agregó.

Rosimar fue secuestrada el pasado 17 de septiembre en Toa Baja, municipio donde reside su familia.