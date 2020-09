Estefanía Soto ve una motivación en Kiara y Madison

Para la nueva Miss Universe Puerto Rico, Estefanía Soto Torres, los excelentes trabajos realizados por sus antecesoras; Kiara Liz Ortega y Madison Anderson Berríos en Miss Universo son una motivación, más que una presión por seguir sus pasos.

"Más que presión es una motivación porque el trabajo de Kiara y Madison fue un trabajo hermoso. Sé que para mí sus trabajos sirven de ejemplo. Lo que ellas hicieron es una referencia directa al camino que debo seguir para brillar con mi propia luz", señaló la beldad de 27 años en entrevista con Metro.

Ortega se posicionó en el Top 5 de Miss Universo 2018, realizado en Tailandia, mientras Anderson quedó primera finalista en el certamen 2019 que se llevó a cabo en Atlanta, Georgia.

Estefanía también se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido a horas de su coronación. "Estoy sumamente contenta por la oportunidad que el pueblo me ofrece de que me conozcan. Quisiera que el pueblo me conociera más allá de los que sale en los periódicos y las redes".

