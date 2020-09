Dos boricuas en Miss Universo 2020: Coronan a la nueva Miss Rep. Dom. Universo

View this post on Instagram

¡Dos boricuas en Miss Universo 2020! 🇵🇷✨ ¡El Caribe con todo al MU! Estefanía Soto Torres irá por Puerto Rico 🇵🇷👑 Kimberly Jiménez irá por República Dominicana 🇩🇴👑 Kimberly participó Miss Universe Puerto Rico 2017, donde quedó segunda finalista y fue Miss Dorado. #misspuertorico #missrepdom #missuniverse2020 #misseslatinas #boricuas #estefaniasoto #kimberlyjimenez