Camilo anuncia concierto desde su nueva casa a través de YouTube

El cantante y compositor colombiano Camilo, anunció que se unió a YouTube para realizar un concierto acústico de todos sus éxitos desde el nuevo hogar que comparte con su esposa, Evaluna Montaner.

El concierto se hace en celebración de su nuevo sencillo "Vida de Rico" y ofrecerá a los fanáticos una mirada al mundo de Camilo.

La transmisión en vivo se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 7:00 PM EST en el canal de YouTube de Camilo.

Evaluna y amigos cercanos de la pareja se unirán al concierto mientras el cantante hará un recorrido en su nuevo hogar mientras canta cada canción en un escenario acústico.

A través de su música, Camilo expresa su travesía como artista, encontrando el amor con su esposa Evaluna, formando una familia, yendo de luna de miel como él mismo documentó en su último video musical Favorito, y ahora mudándose a su primera casa juntos en Miami. Para celebrar la próxima etapa de su vida, Camilo está invitando a fanáticos de todo el mundo a su casa para una presentación en vivo única en su tipo.

“Primero que nada, quiero agradecer a YouTube por darme oportunidad de hacer algo tan bello y especial para La Tribu”, comentó Camilo. “Siento que esto no solo son diferentes versiones de mis canciones, sino que tienen un significado sagrado para mí ya que esta es la primera vez que interpreto música que es parte de mi historia y mi vida en mi primer hogar. Me puedo ver en 10 años, viendo estos videos de cuando recién nos mudamos, recordando todo lo que he vivido con mis canciones desde que nos casamos, la luna de miel y mi historia completa. Invitar a las personas, y a La Tribu, para que puedan conocer mi hogar y para que puedan ser parte es algo muy importante para mí”, continuó.

El año pasado, el canal de YouTube de Camilo creció en 5 millones de suscriptores y se convirtió en uno de los 50 artistas más vistos a nivel mundial en YouTube en 2020.

Te recomendamos: