Ada Monzón vuelve a "Noticentro al amanecer"

Queridos Amigos del Tiempo… GRACIAS por sus oraciones, aliento, mensajes, cariño, seguimiento y amor. No saben cuán importante ha sido leerlos y saber que ustedes, mi familia extendida, cuida de mi. ¡Ya mañana regreso a trabajar! Así que espero verlos temprano en #NoticentroAlAmanecer en @noticentrowapa En particular, quiero agradecer a mi médico Dr. Echegaray, al Dr. Molinary, Padre Orlando Lugo Padre José Colón Otero Sor Socorro y Padre Colacho por cuidarme física y emocionalmente. Mi agradecimiento especial a Luz Nereida Velez y Deborah Martorell por haberme sustituido, y a Jorge Gelpi, Monika Candelaria, Aixa Vazquez, Rafael Lenin y todo el equipo de producción, noticias y del canal por su apoyo incondicional. A Dios, la Virgen Maria, toda mi familia, amigos, equipo del @ecoexploratorio Museo de Ciencias de PR y a todo 🇵🇷 ¡Gracias!