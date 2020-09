Luz Nereida Vélez se estrena en el segmento de Titi Aixa

View this post on Instagram

Jamás pensé colocarme los zapatos de Titi Aixa ni tampoco los de Ada Monzon.., pero esta semana regrese al Amanecer y Jorge Gelpi hizo una campaña para que yo hiciera el segmento de Aixa que está de vacaciones … gracias a las productoras Laura, Ileana y Darlene .., a los directores Mayra y Alexis y a los técnicos de piso por su cariño, respeto ..pero más a ustedes mi gente linda , por sus muestras de amor .., fue un reto que acepte con gusto . Gracias al editor Ruddy Mata por enviarme el video …explotaste mis redes … cuando lo que hacemos le ponemos empeño , responsabilidad y amor todo sale bien y positivo. #feliz #soybendecida #positiva #gymfan #newswoman #vivirconsalud #solosalud