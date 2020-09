Soledad presenta su nuevo disco "Parte de mí"

La cantante y compositora Soledad presentó desde Argentina su nuevo material discográfico titulado "Parte de mí" y a su vez anunció su colaboración junto a la cantautora puertorriqueña Kany García en el tema “Quien dijo”, elegido para acompañar el lanzamiento de su disco.

Esta histórica colaboración une a dos grandes cantautoras latinoamericanas en un tema compuesto por ambas y que logra un ensamble vocal mágico. La complicidad y la mutua admiración, quedan plasmadas en cada nota de esta canción, la cual sin dudas tendrá un destacado lugar en los charts de toda Latinoamérica. Ambas en su exitosa carrera han logrado ganarse el respeto de sus colegas y el corazón de su fanaticada.

García por su parte comentó: Es una alegría inmensa trabajar con Soledad, ella es un referente para el folklore latinoamericano y para la música. Para mi esta experiencia fue una escuela, aprender de su manera de escribir, de interpretar y ver el cuidado que le pone a cada instrumento que elige para sus canciones. A Sole le debo las primeras puertas abiertas en Argentina, un territorio tan importante para mí y lograr esta canción juntas es continuar creando puentes entre nuestras culturas que quedarán para siempre.

El video, fue grabado entre Miami y Santa Fé (Argentina), ilustrando la conexión entre ambas cantantes con la leyenda del hilo rojo, la cual relata que una persona está “atada” por un hilo rojo del destino a otra, y que sin importar tiempo y lugar, están predestinadas a cruzar sus caminos. El video cuenta con la dirección del reconocido Joaquin Cambre, director de exitosos videos de Romeo Santos, Pedro Capó, Camilo, CNCO, Gente de Zona, Becky G, Calle 13 entre otros.

Parte de Mi es el álbum más personal de Soledad. En el mismo la artista se muestra en su estado más natural, como una mujer que se reconoce, se reinventa y se redescubre con este trabajo, una mujer que sabe quién es y a dónde quiere ir, una mujer que es dueña de sus sueños.

Parte de Mi está compuesto por 14 canciones, de las cuales ya se presentaron con gran éxito “La Gringa”, “Aunque Me Digas que No”, “Tal Como siento” y “La Valeria”, que ya superan las 10 millones de reproducciones en YouTube.

La cantante cuenta que la realización de este disco -musicalmente diverso- en donde deja expuesta su esencia, se trata de un trabajo de largo recorrido, de profundo amor, y seis sentidos: vista, olfato, oído, gusto, tacto e intuición.

“Comencé sin saber a dónde ir, con humildad y coraje emprendí el viaje a la reinvención. En el inicio, apareció el maestro Carlos Vives como una señal, y marcó el gran comienzo. Claudia Brant y Cheche Alara se sumaron, me acompañaron y me abrazaron con su arte en este recorrido. En el trayecto me di cuenta de que llevaba una pesada mochila, la abrí y descarté todo aquello que cargaba por las dudas, y también lo redundante. Y así guardé lo que de verdad quería conservar. Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, finalmente me ayudaron a elegir, en esta mochila mucho más liviana, lo necesario para continuar este viaje de redescubrimiento". comentó Soledad.

Parte de Mi, es sin dudas el disco más internacional en estos primeros 25 años de carrera de Soledad, el cual grabó durante los pasados tres años en estudios entre Colombia, España, Brasil, Estados Unidos (Las Vegas, Miami, Los Ángeles), y por supuesto Buenos Aires.

El nuevo material cuenta con grandes colaboraciones de ambos lados del océano, además de Kany Garcia desde Puerto Rico en “Quién Dijo”, se suman la exitosa Paula Fernández desde Brasil en “Sigo Siendo Yo”, de España la gran India Martínez en “La Música de mi Vida”, y los Auténticos Decadentes traen todo el ritmo festivo con “Chingui Chingui”.

El lunes 12 de octubre, Soledad realizará la presentación oficial en concierto de su nuevo álbum Parte de Mi, desde el Movistar Arena Buenos Aires. Regresará a los escenarios con un espectacular doble festejo: por su cumpleaños número 40 y el inicio de su gira de 25 años de carrera.