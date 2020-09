Hackean página de Facebook de Chente Ydrach

El comediante Chente Ydrach denunció esta mañana que habría perdido acceso a su página de Facebook luego de ser hackeado por un "tipo" que "prácticamente la robó", escribió en una publicación en Instagram.

Ydrach usó el medio de fotos para pedir a sus seguidores que le ayudaran a reportar un problema con la página.

Incluso, pidió a quienes tuvieran manera de comunicarse con Facebook para recuperar su página, lo hicieran.

"He tratado de reportar problemas utilizando la función de 'report a problem' pero no he logrado nada", dijo.

Su página de Facebook cuenta con más de 370,000 seguidores y está verificada por la plataforma.