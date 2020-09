Estas son las latinas elegidas para Miss Universo 2020

View this post on Instagram

¡Buen día mi gente! 🌞 Hoy posar frente a una cámara y usar lápiz labial toma un significado completamente diferente. Más que la representación de una reina moderna, les ofrezco mi compromiso sincero de exaltar el potencial de nuestro país y los dones de nuestro pueblo. Gracias Puerto Rico, mi bella Isla, por su confianza y entusiasmo. ¡Vamos rumbo al universo! ✨💫👸 • • Today, to pose in front of a camera and to wear lipstick takes a whole different meaning. More than the portrayal of a modern queen, I offer you my sincere commitment to exalt the potential of our country and our people. Thank you Puerto Rico, mi isla bella, for your trust and enthusiasm. We are on the highway to the universe! . . . Créditos: Fotógrafo: Rick Acevedo @rickofficial.pr Maquillaje: Clark Ivor @clarkivor Pelo: Ildefonso Torres @b.itsalon Vestido: Ecliptica @ecliptica_atelier Prendas: Lido Jewelers @lidojewelers Stylist: Claudia Madrid @claudiamad . . . #MissPuertoRico2020 #MissUniversePuertoRico2020 #EstefaniaSoto2020 #EstefaniaSoto #TeamEstefaniaSoto #Beauty #Queen #BeautyQueen #MissUniverse #MissUniverse2020 #Morethanjustyourself #bellezaboricua