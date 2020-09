Estefanía Soto escuchó a su corazón para decidir ser Miss Universe Puerto Rico

La nueva Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Natalia Soto Torres, manifestó en entrevista con Metro que se considera una mujer independiente, preparada y que siempre escucha su corazón. Es por eso, que cuando recibió la llamada de la organización, aunque lo pensó, no tuvo razones para decirle que no a la oportunidad de ser Puerto Rico.

"Me describo como una chica con diferentes gustos que a veces pudieran ser percibidos como gustos extraños. Desde pequeña escucho mi corazón, independientemente del proyecto que se me presente. Por eso estuvo en Holanda haciendo lo que estaba haciendo como profesional, pero ahora estoy en Puerto Rico haciendo este rol", dijo la nueva soberana boricua.

Asimismo, indicó que: "Lo que estaba haciendo en Holanda era especial e importante para mí, pero también me interesa la moda, la belleza y representar a mi país y cuando llegó esa oportunidad no encontré razón para decir que no. Lo pensé, claro porque tuve que poner una balanza… pero después de pensarlo decidí que era el momento de regresar a mi isla para hacerlo"

Sobre su preparación académica, la cual la hace una de las Miss Puerto Rico más preparadas, Estefanía la describe como un tesoro.

"Toda mi preparación académica siempre va a ser un tesoro a nivel personal y una de las razones por las cuales me interesó la plataforma de Miss Universe es que reconozco que llevan un tiempo redefiniendo sus propios intereses como franquicia. Es una plataforma que puede exponer las cosas que he logrado a nivel académico y también la pasión que siempre he tenido por la moda y la belleza".

Por su parte, dijo a este diario que una de las cosas que trabajará rumbo al concurso internacional, que se espera se realice a principios del 2021, es cambiar de su faceta de modelo seria a reina de belleza.

"Tengo una trayectoria como modelo y sabemos que hay una diferencia de lo que es ser modelo y lo que es ser miss. Vamos a estar trabajando en esa transmisión de la modelo seria y dramática a algo más 'light' que es lo que se busca en una miss".

También la joven de 27 años aceptó y le pareció muy positivo que sea comparada en las redes sociales con Denise Quiñones, directora de la franquicia local, y con la venezolana María Gabriela Isler; Miss Universo 2013.

"He escuchado ambas comparaciones. Es algo positivo porque me están comparando con dos Miss Universo. Creo que cada cual, independientemente de las cosas que podamos tener que se parezcan, es única y cada una de ellas ha presentado una personalidad diferente".

Mientras, Soto Torres también indicó que le gustaría laborar durante su reinado con las mujeres inmigrantes, causa con la que colaboraba cuando era Miss San Sebastián 2019.

"Al igual que en 2019 cuando competí, me gustaría retomar la labor con las mujeres inmigrantes en Puerto Rico. Una labor que me interesa partiendo de la historias que realicé que tienen mucha relación con la inmigración y también de mi experiencia que tuve de una mujer fuera de su país. Obviamente, no por decir que tuve la misma experiencia de una mujer inmigrante que puede llegar a Puerto Rico, pero partiendo de la experiencia humana, de ese ajuste o un contexto cultural diferente con idiomas y dinámicas distintas".

Ve a Kiara Ortega y Madison Anderson como ejemplos

Para la nueva Miss Puerto Rico, los excelentes trabajos realizados por sus antecesoras; Kiara Liz Ortega y Madison Anderson Berríos, más que una presión por seguir sus pasos, la motivan para hacer brillar otra vez a la isla en el universo.

"Más que presión es una motivación porque el trabajo de Kiara y Madison fue un trabajo hermoso. Sé que para mí sus trabajos sirven de ejemplo. Lo que ellas hicieron es una referencia directa al camino que debo seguir para brillar con mi propia luz", señaló.

Estefanía también se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido a horas de su coronación. "Estoy sumamente contenta por la oportunidad que el pueblo me ofrece de que me conozcan. Quisiera que el pueblo me conociera más allá de los que sale en los periódicos y las redes".

