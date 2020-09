Conoce a la nueva reina: Estefanía Soto será Puerto Rico en Miss Universo 2020

View this post on Instagram

Estefanía Soto Torres fue presentada como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2020 en el especial “Te ofrezco mi corazón”. Esta fue primera finalista en MUPR 2019, donde representó a San Sebastián. #misspuertorico #missuniverse #estefaniasoto #missuniversepuertorico #mupr #bellezaquenosune #estefanianatalia #misspuertorico2020 #nuevamisspuertorico #missuniversepuertorico2020 #misseslatinas

A post shared by Harry Rodz Caraballo (@mr.harryrodz) on Sep 25, 2020 at 3:54am PDT

Noticias relacionadas:

Presentan a Estefanía Soto como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2020 La joven, quien posee una maestría de una universidad en Bélgica, fue coronada por Madison Anderson Berríos como la nueva soberana