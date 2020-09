Reseña de Enola Holmes: Entretenida adaptación con potencial de franquicia

Mientras llega la nueva temporada de la aclamada serie Stranger Things, los fanáticos del personaje de Eleven, estarán de plácemes cuando este viernes estrene en la plataforma de streaming de Netflix, la entretenida cinta Enola Holmes, protagonizada por la joven y talentosa actriz Millie Bobby Brown, quien personifica al personaje titular, confirmando que cuenta con los quilates para sostener una potencial franquicia.

La adaptación de la galardonada serie de libros The Enola Holmes Mysteries (2006- 2010) de la escritora Nancy Springer, dirigida a la creciente legión de lectores adolescentes (Young Adults – YA) , integra los recursos típicos de una cinta introductoria con un misterio que pone a prueba las facultades deductivas de la ingeniosa joven protagonista, demostrando que la genética de su hermano, el famoso detective cuya fortaleza reside en su gran sentido intuitivo, Sherlock Holmes, también se manifiesta en ella. Cuando la madre (Helena Bonhan Carter) de la joven desaparece, nuestra heroína recurre a la ayuda de sus ausentes hermanos, Sherlock (Henry Cavill) y Mycroft (Sam Claflin) quienes intentarán encontrarla, siguiendo unas posibles pistas que la mujer dejó. Durante su travesía Enola se verá involucrada con una serie de personajes que pondrán a prueba sus capacidades y sacarán a relucir su carácter, inteligencia y fortaleza. La joven actriz, quien además funge como productora , luce cómoda en un personaje que pareciera creado pensado para ella, destacándose en la química con los personajes principales, particularmente con un Sherlock, interpretado con mucha elegancia y gracia por Cavill (Man of Steel, The Man From U.N.C.L.E.) , quien muestra un instinto paternal que no molestará a los fanáticos del icónico personaje.

Bajo la dirección de Harry Bradbeer (Killing Eve, Fleabag), la propuesta que rompe “la cuarta pared”, al permitir que la protagonista le hable directamente el espectador, la comedia y la acción convergen favorablemente, gracias a este peculiar recurso que no siempre funciona, pero que a Enola ejecuta con precisión en medida por su guión y buena dirección. Los pocos tropiezos de la cinta son típicos de proyectos introductorios, que pudieron ser corregidos en edición y que provoca que se extienda la cinta un poco más de lo debido. Aunque en este caso, el ritmo mantiene la atención del espectador en todo momento. La producción presenta diferentes caras del periodo victoriano, aportando grandemente en el desarrollo de la historia y llenando de diferentes colores la pantalla que permiten a los personajes principales destacar y sobresalir frente a este fantástico entorno visual y gráfico. La cinta goza de excelentes momentos de acción y comedia que harán de esta propuesta una alternativa idónea para toda la familia.