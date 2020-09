Cristo Fernandez: Nosotros como latinos proyectamos buena vibra

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de conversar de manera virtual con el actor mejicano Cristo Fernandez, quien interpreta a Dani Rojas, un carismático y talentoso jugador de futbol que llega a Inglaterra para formar parte del equipo dirigido por Ted Lasso (Jason Sudeikis) con la misión de transformar el espíritu derrotista del equipo por energía optimista que lleve al colectivo a comenzar a sumar victorias, en Ted Lasso, la nueva comedia dramática de 10 episodios que se transmite por el sistema de streaming de Apple TV+. El joven actor quien practicó el deporte en Puerto Rico, habló con mucha candidez sobre los retos del personaje y la importancia de una buena atmósfera en el set de trabajo.

Me llamo mucho la atención la entrada de tu personaje, en dos segundos ya uno como espectador entiende la función de Dani en la historia y puedo decir que esa fue como una especie de entrada con el pie derecho a un proyecto de esta magnitud. ¿Cómo ves tu entrada al mundo de la actuación, aunque ya habías hecho otras cosas?

Muchas gracias por las palabras. Ese fue mi primer día en la serie y yo creo que fue una combinación de nervios y emociones, de mucha alegría que tanto Dani Rojas tienen y que yo también tenía. Pero es mucho de quien yo soy en la serie y me da mucha risa porque la primera línea de Dani Rojas es “gracias por la oportunidad” y ese también soy yo diciendo… “gracias por la oportunidad”.

Creo que es una responsabilidad bien grande la que tiene el personaje en la serie, que llega para cambiar la dinámica del equipo. ¿Cuál entiendes fue tu mayor reto con el personaje?

Para mi el mayor reto fue mantener ese nivel de emoción, de alegría y de energía alta. Y estoy también bien agradecido con la producción porque me permitieron agregarle mucho de quien yo soy, de que sea alguien de Guadalajara, alguien muy mejicano, que fuera muy yo y me ayudaron a que la interpretación fuera un poco más sencilla.

Hay un momento en una escena en la que te persignas, ¿cuán devoto eres de la religión? , y ¿también crees en las supersticiones?

Si soy alguien creyente, oro y tengo ni comunicación con Dios. Pero también es parte de mi cultura, del mejicano, quizás no soy muy de supersticiones como otra gente que cree en fantasmas, pero sí creo que existen buenas vibras, malas vibras, y existen espíritus que pueden estar ahí.

En esa misma primera secuencia, demuestras tus dotes como futbolista. ¿Tuviste algún tipo de sugerencia, o recomendación con algunas escenas, con algunos movimientos de futbol?

Sí, yo jugué futbol profesional en mi época, y eso me ayudó mucho a poder interpretar el personaje bien. Siempre que hacíamos secuencias de futbol tuvimos ahí un entrenador, un experto en futbol, mucha experiencia amplia de Premier League y entonces platicábamos con él sobre lo que se iba a hacer, lo que nos sugerían y lo que nosotros proponíamos. Siempre hubo la oportunidad para nosotros como actores y proponer cosas y eso siempre es muy padre.

¿El personaje se parece a ti? Proyectas un carisma y una simpatía similar a la del personaje. ¿Cuánto de Cristo hay en el personaje de Dani?

Pues muchísimo. Es muy similar a mí, creo que me hace muy feliz poder interpretar a un mejicano, a un latino de esa manera y que nos conozcan en el mundo como somos. También tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico un tiempo, en Guayama, jugué futbol en Puerto Rico en mis últimos años, y competí en la liga de campeones de la CONCACAF . Lo digo porque también viví en Colombia. Nosotros como latinos proyectamos buena vibra, alguien viene a comer y les servimos muchísima comida, que se vayan contentos y espero que eso se conozca y se siga dando a conocer en la serie.

Ambos países, Inglaterra y México llevan el futbol impreso en su piel, en su DNA y son bien apasionados con el deporte. ¿Alguna anécdota sobre rivalidad entre las selecciones de cada país mientras filmaban?

Sí, el futbol es casi una religión…en Inglaterra y en México, la gente va más al futbol a veces que a la iglesia. (ríe). Es una constante entre algunos del cast, que le van a lo mejor al Manchester o algunos que la van a Chelsea. Pero siempre hay una buena vibra y en el mejor de los ánimos la competencia siempre está, pero hay trabajo en equipo. Me comentaban que, que era lo que hacía de Ted Lasso un buen líder, pues que permitía que cada quien sacara lo mejor de uno y siempre lo mejor del equipo. Queremos que Ted Lasso sea la mejor versión posible porque si es así, nos va a ir bien a todos y que deje una buena impresión que gracias a Dios es lo que está pasando.

En esa misma dinámica, ¿cómo fue trabajar con Jason Sudeikis? No solamente como compañeros de escena, sino creo que también es uno de los productores ejecutivos de la serie. ¿Cómo fue trabajar con él como compañero de escena y como jefe?

Fue genial, porque crecí viendo Saturday Night Live, y cuando me enteré que iba a ser con Jason, ahí si dije “hay Diosito por favor” (ríe) Trabajar con él fue genial, Jason es no solamente un gran artista, es un gran actor. Es un gran líder junto a Bill Lawrence (productor). Aprendí que en esto de la comedia hay mucha improvisación, hay muchas cosas que van a salir y salen de lo mejor de nosotros y hay situaciones que a veces no. Pero siempre nos dio lugar a intentar cosas y nos permitió desarrollar, y siempre se preocupó porque el ambiente y la buena vibra que existían en el set entre el elenco y técnicos y eso es lo que permite que una escena cómica, se vuelta a repetir y que siga funcionando, así que aprendí mucho de él y de todos.