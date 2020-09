El verdadero nombre de El chavo del 8 que muy pocos conocen

View this post on Instagram

Don Ramon se quiere esconder del señor barriga, pero por gritarle al chavo lo escuchan.😂😂😂 #elchavo #elchavodel8 #elchavodelocho #chavodel8 #lavecindaddelchavo #donramon #chespirito #colombia #risas #risa #humor #videosgraciosos #videosderisa #felicidad #ejercicio #fit #fittness #chespirito #chespiritoporsiempre #graciaschespirito #rondamon #donramon #ramonvaldez #lachilindrina #chilindrina #kiko #quico #carlosvillagran #robertogomezbolaños #lavecindad #vecindaddelchavo #lavecindaddelchavo #quebonitavecindad