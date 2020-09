El anfitrión Jimmy Kimmel rodeado de fotografías de actores en tamaño real durante la transmisión de la 72da edición de los premios Emmy. (The Television Academy and ABC Entertainment via AP).

Premios Emmy registran, por tercer año seguido, su peor índice de audiencia Los famosos premios enfrentaron competencia tanto de la NFL como de la NBA Por AP El anfitrión Jimmy Kimmel rodeado de fotografías de actores en tamaño real durante la transmisión de la 72da edición de los premios Emmy. (The Television Academy and ABC Entertainment via AP).

La novedad de que las estrellas de televisión recibieran sus premios Emmy directamente en sus casas no bastó para evitar que la popularidad del espectáculo anual decayera un poco más. La compañía Nielsen dijo que 6,1 millones de personas sintonizaron los Emmy el domingo por la noche, frente a 6,9 millones en 2019. Fue el índice de audiencia más bajo por tercer año consecutivo. Los Emmy enfrentaron competencia tanto de la NFL como de la NBA. La pandemia del coronavirus eliminó cualquier posibilidad de que los fans vieran a sus actores favoritos recorrer la alfombra roja, aunque el anfitrión Jimmy Kimmel valientemente trató de arreglárselas en un teatro vacío, con los actores aceptando remotamente sus galardones. Aun así, esto ilustra cómo los Premios Emmy se están convirtiendo en un evento más pequeño. El año pasado por primera vez la audiencia cayó por debajo de 10 millones de personas. Tan recientemente como en 2013, los Emmy registraron 17,6 millones de espectadores. Los Emmy eran una celebración de todo lo que la televisión había programado para la nueva temporada del otoño (boreal), pero este año la pandemia retrasó el regreso de muchos programas favoritos. La teleaudiencia también está fragmentada a lo largo de muchas cadenas y servicios de streaming, y muchos programas no cuentan con un gran número de seguidores. De los 128 Emmys repartidos antes y durante la ceremonia del domingo, apenas 18 fueron para las cuatro cadenas convencionales: ABC, CBS, NBC y Fox. HBO dominó con 30 premios; Netflix obtuvo 21. Reginald Hudlin, un productor ejecutivo de la transmisión de los Emmy, dijo el lunes que ha sido difícil para todas las grandes ceremonias de premios mantener los índices de audiencia del pasado. “Ya no somos tres cadenas”, dijo Hudlin. “Pasamos de tres cadenas a 60 con cable, y con los servicios de streaming simplemente hay infinitas opciones”. “Así que la gente ahora está acostumbrada a ver una serie que es específicamente para ellos”, dijo. “No importa cuán reducida sea esa audiencia, hay un programa que le habla… y el reto es que no hay nada que conecte con todo el mundo”. La comedia canadiense “Schitt’s Creek”, que inicialmente se transmitió por Netflix pero desde entonces pasó a la poco conocida cadena Pop TV, arrasó con los premios de comedia. Ganó siete trofeos el domingo durante la ceremonia y 10 en total. Como el programa se estructuró por categoría, comenzando por comedia, pasó toda una hora hasta que otro programa aparte de “Schitt’s Creek” recibiera un premio.