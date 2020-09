Míster Puerto Rico Model se muestra comprometido con los animales

Decenas de perros y gatos en el albergue El Faro de los Animales, localizado en Humacao, recibieron este lunes la visita del ganador de Mister América Internacional 2019 y actual Mr. Puerto Rico Model, Sammy Ramos Pérez.

El rey de la belleza boricua arribo al albergue como parte de su plataforma de labor social a favor de la tenencia responsable de mascotas y en contra del maltrato hacia los animales.

"Estoy feliz de nuevamente reiniciar mis visitas a los albergues y santuarios para llevar alimento, donativos y colaborar en las labores para beneficio de los animalitos. Quiero conocer, ser parte y poder compartir en mis redes sobre la titánica labor que realizan los voluntarios, rescatistas así como los diferentes albergues y santuarios alrededor de la isla. Es tiempo de que más personas se unan y promuevan la tenencia responsable de mascotas", dijo el joven, quien fue recibido por la directora del albergue, Lisa Arias, y quien se unió a los voluntarios en las labores de limpieza y mantenimiento de las jaulas y los animales.

"Ha sido una experiencia increíble. Cada animalito del santuario tiene su historia. Muchos de ellos de abandono y hasta de maltrato, pero hoy cuentan con techo, cuidados y salud. Es triste saber que hay cientos en las calles y todavía las personas no crean conciencia y no sienten respeto por la vida. Me alegra muchísimo compartir con personas comprometidas y llenas de respeto y amor por los animales", afirmó Ramos al ser abordado sobre su visita y labor junto al personal del albergue.

El embajador boricua aprovechó para exhortar a las personas que quieran acompañarse de una mascota que visiten los diferentes albergues y santuarios alrededor de la isla. "Adoptando una mascotas salvas dos vidas, la de la mascota que llevas contigo y la de la que entra a ocupar su lugar en el albergue. Si no puedes adoptar has tu donativo y apoya siempre que puedas a estas organizaciones".

Sammy cuenta con 26 años y es el máximo ganador de la plataforma de belleza nacional Misters of Puerto Rico convirtiéndose en uno de los ganadores mas sobresalientes de la década. Próximamente volverá a representar a nuestra isla mundialmente por lo que continúa enfocado en su rol como míster y modelo.