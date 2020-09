Nilmarie Huertas, expareja de Franciso Lindor, habla sobre su estado mental tras su separación con el pelotero

La sicóloga Nilmarie Huertas, quien también fue pareja del pelotero de los Indios de Cleveland Francisco Lindor, reveló en una entrevista con Fernán Vélez "El Nalgorazzi" que pasó por una depresión luego de la ruptura de su relación con el reconocido atleta.

Huertas conversó con Vélez mediante una transmisión en vivo por Instagram en la que habló sobre su carrera, su experiencia con el pelotero y cómo ha superado su estado mental tras la separación.

"Al pasar por la separación, yo me di cuenta que yo no sentía que tenía identidad propia. Yo me decía '¿quién soy?, ¿qué yo hago?, ¿por qué yo estoy sola?'. Entonces me entero de los rumores y todo, porque ustedes me escriben", dijo Huertas y señaló a Vélez.

La pareja se separó en febrero del 2019 y un mes luego trascendieron rumores de infidelidad por parte de Lindor, aunque nunca se confirmó y el pelotero ha negado las denuncias.

En la entrevista, Huertas aclaró que para la fecha de la ruptura, tenían varios meses en que la relación no estaba funcionando, según ella.

"El decide separarse, que no se sentía igual y tomó su rumbo. Yo le dije que está bien, pero yo siempre pensé que la separación iba a ser un tiempo y luego tendríamos una conversación pero eso nunca se volvió a dar", narró.

La expareja de Lindor también aclaró también la alegaciones de intentos suicidas luego de enterarse de que el pelotero supuestamente tenía nueva pareja y sería padre y comentó que nunca intentó hacerse daño, sino que tuvo pensamientos sobre eso.

Vea la entrevista completa: